Мать помощницы российского сенатора могли похитить телефонные мошенники

Мать помощницы российского сенатора могли выманить из квартиры и похитить телефонные мошенники, сообщает Baza.

По данным источников канала, аферисты начали практиковать новую схему обмана. Они убеждают жертв спрятаться в «укрытии» без связи, а сами вымогают деньги у их близких из-за якобы похищения. При этом обманутый человек скрывается самостоятельно.

В ГСУ СК России по Москве сообщили, что злоумышленники могли обманом уговорить пенсионерку покинуть квартиру, лишить ее возможности общения с родственниками и убедить передать им крупную сумму.

Следователи устанавливают местонахождение женщины. Есть версия, что она могла оказаться за пределами столичного региона.

Ранее были раскрыты подробности похищения матери помощницы сенатора Совета Федерации Елены Силкиной. Последний раз 76-летнюю женщину видели на вокзале в Москве.