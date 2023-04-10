Ольга Орлова заявила о трудностях получения маткапитала

О трудностях оформления материнского капитала рассказала подписчикам на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) российская телеведущая Ольга Орлова.

«Если бы не мои подписчики, я бы так и думала, что маткапитал дают только за "новых детей", а "старые" не в счет», — написала она.

Ранее она заявляла, что после рождения второго ребенка при расчете маткапитала не учли доплату за ее первого ребенка, которому исполнилось уже 22 года. Тогда подписчицы телеведущей порекомендовали ей обратиться за перерасчетом и совет сработал. Орловой теперь начислят еще 200 тысяч рублей за первого ребенка.

Программа поддержки российских семей была запущена в 2007 году, а первенца Орлова родила в 2001 году, поэтому на первого ребенка маткапитал не был оформлен. На сегодня день размер маткапитала составляет 524,4 тысячи рублей при рождении или усыновлении первого ребенка и 693,1 тысяча рублей на второго ребенка (или 168,6 тысячи рублей, если семья уже получала деньги за первенца).

Ранее Орлова развеяла слухи об услугах суррогатного материнства, показав оголенный живот через два месяца после родов.