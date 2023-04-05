Ольга Орлова показала живот через два месяца после родов

Телеведущая Ольга Орлова показала оголенный живот через два месяца после родов. Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В ролике Орлова запечатлела себя в ванной во время проведения домашней бьюти-процедуры. Видно, что на коже живота знаменитости есть темная полоска, которая у многих женщин появляется во время беременности. Знаменитость отметила, что ей предстоит сбросить еще четыре килограмма. Готовясь к лету, по ее словам, она большое внимание уделяет уходу за кожей, например, пользуется скрабом.

«Ну вот, что теперь хейтерам обсуждать?», «Вопросов по беременности больше быть не может. Кто рожал, тот видел», «Теперь хейтеры отстанут, увидев послеродовой живот», «Шах и мат. Сейчас все хейтеры умрут в своей желчи, потому что были не правы», — написали подписчики.

Ранее 45-летняя Ольга Орлова родила дочь. 6 февраля текущего года она второй раз стала матерью. До этого ее подозревали в фейковой беременности и обвиняли в том, что она носит накладной живот.