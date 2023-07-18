В Москве мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина

Мужчина бросил коктейль Молотова в здание Мавзолея Ленина в центре Москвы на Красной площади в ночь на вторник, 18 июля, попытавшись поджечь его. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Стало известно, что бутылка с горючей смесью попала в ограждение, но возгорания не произошло. При задержании хулиган оказал активное сопротивление полиции. Предварительно, мужчина находился в невменяемом состоянии.

Как сообщает Baza, задержанный — 37-летний житель Читы. Возбуждено административное дело по статье «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Далее его ждет суд, уточнило издание.

Ранее обстановка на Красной площади попала на видео. Тогда на время ее закрыли для посетителей.