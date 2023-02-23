Раскрыт способ получить бесплатно медицинские услуги в платных клиниках

Способ получить бесплатные медицинские услуги в некоторых платных российских клиниках раскрыла в интервью агентству «Прайм» медицинский адвокат коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко. Она объяснила, что полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает на это право.

«На фоне снижения платежеспособного спроса многие частные клиники начинают подключаться к системе ОМС — ведь в этом случае они получают больше клиентов, за которых платит страховая компания. Однако частные клиники могут оказывать лишь те медуслуги, которые входят в программы ОМС», — сказала адвокат.

Для того чтобы узнать, подключена ли клиника в программе, нужно зайти на сайт Минздрава в раздел «Медицинские организации». Там будет указана соответствующая информация. Кроме того, об этом можно прочитать и на сайте самих медорганизаций.

Эксперт подчеркнула, что при обращении пациента частная клиника не вправе отказать в предоставлении услуг по ОМС, если она их оказывает.

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