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15:53, 21 февраля 2023
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Подмосковные врачи спасли женщину с литром гноя в животе

Подмосковные врачи спасли женщину с литром гноя в животе
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Подмосковные врачи спасли 44-летнюю женщину с абсцессом яичника и литром гноя в животе. Как сообщает областной Минздрав, пациентка поступила в больницу с жалобами на сильные боли в животе, слабость, высокую температуру, обморочное состояние и гнойные выделения.

«Последствиями абсцесса яичника стал гнойный разлитый перитонит, характеризующийся скоплением гноя в маточно-прямокишечном пространстве и по всему животу. Сложность операции заключалась в месте образования абсцесса и прорыве гноя в брюшное пространство. Состояние пациентки оценивалось как крайне тяжелое, угрожающее жизни», — рассказал заведующий акушерско-гинекологическим отделением Талдомской больницы Владимир Япеев.

Отмечается, что более года женщина, несмотря на регулярные боли внизу живота и гнойные выделения, не обращалась к врачу и занималась самолечением. Медики провели операцию, в ходе которой пришлось удалить матку. Также был убран литр гноя.

Врачи напомнили о важности прохождения профилактического осмотра у гинеколога не реже раза в год.

Ранее в Подмосковье врачи спасли мужчину с крупной гематомой в мозге. Он поступил в больницу с жалобами на головную боль и резкое ухудшение зрения.

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