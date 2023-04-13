Медведь Диксон в Московском зоопарке научился давать пять
Директор зоопарка Акулова опубликовала видео с новым навыком медведя Диксона давать пять.
Медведь Диксон, привезенный раненым с Севера на реабилитацию в столицу, научился давать пять. Видео с новым навыком опубликовала в личном Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
По словам гендиректора зоопарка, специалисты учат медведя поднимать лапу для того, чтобы приучить хищника к прикосновениям и ветеринарной обработке. Например, с помощью этого упражнения можно осматривать поверхность подушечек его пальцев.
На видео, снятом в закрытом вольере, Диксон тренируется с зоологами. Сначала он переворачивается на спину, а после прикладывает к прутьям клетки лапу. За выполнение упражнения один специалист угощает хищника лакомством, а второй чешет подушечки лапы щеткой.
Ранее медведь Диксон в Московском зоопарке научился новому трюку.