Медведь Диксон в Московском зоопарке научился давать пять

Медведь Диксон, привезенный раненым с Севера на реабилитацию в столицу, научился давать пять. Видео с новым навыком опубликовала в личном Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По словам гендиректора зоопарка, специалисты учат медведя поднимать лапу для того, чтобы приучить хищника к прикосновениям и ветеринарной обработке. Например, с помощью этого упражнения можно осматривать поверхность подушечек его пальцев.