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14:34, 13 апреля 2023
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Медведь Диксон в Московском зоопарке научился давать пять

Директор зоопарка Акулова опубликовала видео с новым навыком медведя Диксона давать пять.

Медведь Диксон в Московском зоопарке научился давать пять
Кадр: Telegram-канал Светланы Акуловой

Медведь Диксон, привезенный раненым с Севера на реабилитацию в столицу, научился давать пять. Видео с новым навыком опубликовала в личном Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По словам гендиректора зоопарка, специалисты учат медведя поднимать лапу для того, чтобы приучить хищника к прикосновениям и ветеринарной обработке. Например, с помощью этого упражнения можно осматривать поверхность подушечек его пальцев.

На видео, снятом в закрытом вольере, Диксон тренируется с зоологами. Сначала он переворачивается на спину, а после прикладывает к прутьям клетки лапу. За выполнение упражнения один специалист угощает хищника лакомством, а второй чешет подушечки лапы щеткой.

Ранее медведь Диксон в Московском зоопарке научился новому трюку.

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