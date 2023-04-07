Медведь Диксон в Московском зоопарке научился новому трюку
Медведь Диксон в Московском зоопарке научился подавать тренеру предметы из вольера.
Медведь Диксон, привезенный в столицу на реабилитацию с Севера, научился подавать тренеру предметы из своего вольера. Новый трюк попал на видео, которое опубликовала в личном Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
«Такое упражнение специалисты используют в качестве передышки для Диксона между сложными задачами: когда у него что-то не получается, он начинает нервничать, и, чтобы медведя отвлечь и расслабить, его внимание переключают на новый предмет», — написала гендиректор зоопарка.
На кадрах ролика запечатлено занятие Диксона с сотрудницей зоопарка. Медведь сидит в вольере, с ним общается зоолог: она бросает желтую палку через решетку на пол, озвучивает команду «дай». Хищник поднимает предмет зубами, придерживает лапой, прижимает к прутьям клетки. Акулова отметила, что это упражнение Диксон разучивал в течение месяца.
Ранее появились прогнозы по выздоровлению медведя Диксона в Московском зоопарке.