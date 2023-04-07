Медведь Диксон в Московском зоопарке научился новому трюку

Медведь Диксон, привезенный в столицу на реабилитацию с Севера, научился подавать тренеру предметы из своего вольера. Новый трюк попал на видео, которое опубликовала в личном Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Такое упражнение специалисты используют в качестве передышки для Диксона между сложными задачами: когда у него что-то не получается, он начинает нервничать, и, чтобы медведя отвлечь и расслабить, его внимание переключают на новый предмет», — написала гендиректор зоопарка.