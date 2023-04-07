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17:53, 07 апреля 2023
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Медведь Диксон в Московском зоопарке научился новому трюку

Медведь Диксон в Московском зоопарке научился подавать тренеру предметы из вольера.

Медведь Диксон в Московском зоопарке научился новому трюку
Кадр: Telegram-канал Светланы Акуловой

Медведь Диксон, привезенный в столицу на реабилитацию с Севера, научился подавать тренеру предметы из своего вольера. Новый трюк попал на видео, которое опубликовала в личном Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Такое упражнение специалисты используют в качестве передышки для Диксона между сложными задачами: когда у него что-то не получается, он начинает нервничать, и, чтобы медведя отвлечь и расслабить, его внимание переключают на новый предмет», — написала гендиректор зоопарка.

На кадрах ролика запечатлено занятие Диксона с сотрудницей зоопарка. Медведь сидит в вольере, с ним общается зоолог: она бросает желтую палку через решетку на пол, озвучивает команду «дай». Хищник поднимает предмет зубами, придерживает лапой, прижимает к прутьям клетки. Акулова отметила, что это упражнение Диксон разучивал в течение месяца.

Ранее появились прогнозы по выздоровлению медведя Диксона в Московском зоопарке.

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