Олег Меньшиков высказался об актерских способностях Сергея Бодрова

Об актерских способностях звезды фильма «Брат» Сергея Бодрова высказался в интервью aif.ru актер, художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков. Артист заявил об отсутствии выдающегося таланта у покойного коллеги.

По мнению Меньшикова, это было связано с отсутствием у Бодрова профильного образования. Он пояснил, что ему удалось поработать с Бодровым на съемках двух фильмов и лично убедиться, насколько тот творчески одарен. При этом худрук театра подчеркнул, что артист обладал «социальными и личностными достоинствами» и был более интересен вне актерской профессии.

Российский киноактер, кинорежиссер, сценарист, телеведущий, кандидат искусствоведения Сергей Бодров с 20 сентября 2002 года считается пропавшим без вести во время схода ледника в Северной Осетии. Несмотря на то, что юношей он хотел поступать во ВГИК, его отец, режиссер и актер Сергей Бодров-старший, отговорил сына, и тот отучился на отделении истории и теории искусства в МГУ имени М. В. Ломоносова. Наибольшую известность актеру принесла главная роль в культовых фильмах «Брат» и «Брат-2».

Ранее о способностях участников «Битвы экстрасенсов» рассказал ведущий этого шоу, актер Марат Башаров.