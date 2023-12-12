Столичный врач раскрыла разницу в менталитете москвичей и казахов

Московский и казахский менталитеты в беседе с «Мослентой» раскрыла переехавшая в российскую столицу из Караганды врач-стоматолог Альфия Жайсанбаева.

«Вот уже два года я живу в Москве и все никак не привыкну к местному менталитету. Люди в Москве более закрытые что ли, мало ходят друг к другу в гости. Мы, казахи, привыкли накрывать огромные столы и звать к себе всех знакомых. Ну, тут и ритм жизни совсем другой», — поделилась собеседница.

В Москве на выполнение одной задачи иногда приходится тратить целый день из-за больших расстояний, однако к этому можно приспособиться, добавила врач.

По словам медика, некоторые из ее друзей, переехавшие в Россию, но в другие города, также отмечают разницу в менталитете. В Москве же, по словам медика, люди более настороженные, привыкшие соблюдать дистанцию друг с другом.

Ранее столичная бизнесвумен Алиса Янг сравнила Москву с Нижним Новгородом.