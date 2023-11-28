Столичная бизнесвумен сравнила Москву с Нижним Новгородом

Владелица онлайн-бизнеса Алиса Янг, переехавшая в Москву из Нижнего Новгорода, в интервью «Мосленте» сравнила родной город со столицей. Она назвала Москву городом, где «все бежит очень быстро».

«Москва — история, противоположная Нижнему. Это про то, чтобы чего-то постоянно достигать, и иногда тут этого так много, что даже я со всей своей энергией от этого устаю», — призналась героиня интервью.

Нижний Новгород, по словам Янг, больше подходит для спокойной семейной жизни. Она приняла решение переезжать в Москву после того, как ее окружение начало массово отправляться в крупные города.

Ранее популярная блогер Татарка FM сравнила Москву с Ташкентом.