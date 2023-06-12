Эндокринолог раскрыла способ справиться с мерзлявостью

Способ справиться с мерзлявостью раскрыла в своем Telegram-канале известный врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она пояснила, что пониженная морозоустойчивость бывает при анемии и проблемах с сосудами.

«Как эндокринолог, я называю еще две причины: недостаточность подкожного жирового слоя (часто у астеничных людей) и субклиническая надпочечниковая недостаточность», — добавила она.

От этого недуга эксперт порекомендовала принимать адаптогены по утрам. Это тонизирующие настойки из трав (китайский лимонник, элеутерококк), витамин С (500 миллиграммов в сутки на сытый желудок) и витамин D3. Кроме того, в простудный сезон следует пройти курс приема поливитаминов.

Эти препараты, по словам Павловой, деликатно усилят синтез кортизола и минимизируют мерзлоту.

Ранее причины мерзлявости и простые способы с ней бороться перечислил врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.