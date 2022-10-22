Пульмонолог перечислил причины мерзлявости и способы с ней бороться

Причины мерзлявости и простые способы с ней бороться перечислил в своем Telegram-канале врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. По его словам, постоянно мерзнущим и не способным быстро адаптироваться к смене температур людям не стоит пускать это на самотек.

Анемия, дефицит витаминов А и Е, лишний вес, нарушения в щитовидной железе, сахарный диабет и пониженное давление — все это возможные причины склонности к быстрому замерзанию, заявил Абакумов.

«Есть несколько простых способов быстро согреться. Например, делайте зарядку и разгоняйте таким образом кровь, если начали мерзнуть», — призвал пульмонолог. Врач порекомендовал страдающим мерзлявостью пить больше воды, исключить из рациона бьющие по сосудам кофе и алкоголь, а также бросить курить.

«Не кутайтесь в 300 шуб! Если вы одеваетесь не по погоде, организм путается и перестает справляться с холодом и теплом правильно», — продолжил Абакумов.

Чтобы разгонять лимфу и улучшать кровоток, он посоветовал регулярно делать массаж сухой щеткой. «А еще, если вам позволяет здоровье, ходите в баню и сауну, укрепляйте сосуды», — добавил он.

Ранее Абакумов перечислил причины частых головных болей по утрам. Это могут быть перепады артериального давления, проблемы с гормонами и обезвоживание.