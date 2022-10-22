Соведущий Малышевой назвал мешающие сну препараты

Лекарственные препараты, которые при вечернем приеме могут помешать ночному сну, назвал в своем Telegram-канале соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!» педиатр-иммунолог Андрей Продеус.

По словам Продеуса, не стоит пить на ночь лекарства, разжижающие мокроту и облегчающие ее отхождение из легких и бронхов. Это может привести к приступам кашля.

«Пациент будет спать просто в болоте. Мокрота будет жидкая, а человек будет спать, мокроте отходить будет некуда. Некоторые, особенно наши маленькие пациенты, просыпаются и закашливаются вплоть до рвоты вот этой вязкой мокротой, если им дали муколитические препараты перед сном», — объяснил врач.

Ранее Продеус рассказал об опасных причинах кашля. Это может быть коклюш, гастроэзофагеальный рефлюкс или онкологическое заболевание.