Известный иммунолог назвал опасные причины кашля

Опасные причины кашля назвал в личном Telegram-аккаунте известный иммунолог, педиатр и соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!» Андрей Продеус.

«Причины затяжного, надсадного кашля чаще всего бывают серьезные. Это хронические инфекции по типу коклюша, онкологические заболевания, прием некоторых сердечных препаратов и гастроэзофагеальный рефлюкс», — сказал врач.

Если же речь идет о кашле как симптоме ОРВИ, то, по словам Продеуса, важно разобраться, где локализуется раздражение — в верхних или нижних дыхательных путях. Препараты в этих случаях нужно принимать разные, поэтому, прежде чем пить любые медикаменты от кашля (муколитики, противокашлевые), необходимо показаться врачу. Заниматься самолечением не рекомендуется.

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