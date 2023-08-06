Москвичи раскрыли места отдыха своей мечты

24 процента москвичей мечтают побывать в другом регионе России. Об этом стало известно в ходе совместного опроса аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV и маркетплейса авторских туров YouTravel.Me. Результаты имеютсяв распоряжении «Мосленты».

Согласно результатам исследования, 18 процентов москвичей хотят побывать в Южной Америке, 14 процентов — в Юго-Восточной Азии, например, в Сингапуре, Индонезии, Малайзии, Мьянме, Таиланде, Камбодже и Вьетнаме.

11 процентов жителей столицы мечтают полететь в Объединенные Арабские Эмираты, девять процентов опрошенных хотят побывать — Азербайджане, Армении и Грузии, восемь процентов — в странах Средней Азии — Казахстан, Кырзыстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Еще 16 процентов опрошенных выбрали другие варианты ответов.

По данным маркетплейса YouTravel.Me, чаще всего туры покупают в пределах России, по Грузии, Турции, Армении, Абхазии и Киргизии. Самой необычной страной для отдыха среди россиян можно выделить Монголию. В пределах России в 2023 самыми популярными локациями стали Дагестан, Северный Кавказ, Алтай, Кабардино-Балкария и Камчатка.

Ранее были названы наиболее выгодные для покупки авиабилетов дни недели.