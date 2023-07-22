Названы наиболее выгодные для покупки авиабилетов дни недели

Наиболее выгодные для покупки авиабилетов дни недели в беседе с агентством «Прайм» назвала уководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Эксперт пояснила, что цена на авиабилеты связана с изменениями курсов валют. По ее словам, ассоциация воздушного транспорта каждую среду обновляет курсы валют, на которые ориентируются авиакомпании.

Так, ассоциация ставит курс, с которым биржи закрылись в понедельник. Поэтому если курс рубля упал, то в среду билеты подорожают, и лучше купить их во вторник, а если рубль вырос, то стоит отложить покупку до среды, уточнила она.

При этом в путешествиях по России это правило не работает. В этом случае, чтобы сэкономить необходимо покупать билеты заранее — примерно за три-шесть месяцев до начала авиаперелета.

Специалист также посоветовала туристам не прилетать в конкретные пункты назначения, а подбирать авиабилеты в соседние города. Таким образом получится не только сэкономит деньги, но и посмотреть дополнительно один город.

Ранее были названы условия для возврата денег за невозвратный авиабилет.