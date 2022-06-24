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Названо место прощания с Юрием Шатуновым в Москве

Названо место прощания с Юрием Шатуновым в Москве
Фото: Tatiana Morozova / Globallookpress.com

Прощание с солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым пройдет в воскресенье, 26 июня, на Троекуровском кладбище в Москве. Место и время назвали РИА Новости со ссылкой на представителя Шатунова.

«В воскресенье, с 10 до 15 часов», — сообщил собеседник агентства.

Похороны Шатунова состоятся во вторник, 28 июня. Они также пройдут на Троекуровском кладбище, сказал РИА Новости директор и продюсер артиста Аркадий Кудряшов.

Шатунов умер от острой сердечной недостаточности. Артист почувствовал себя плохо во время отдыха с друзьями. По дороге в Домодедовскую больницу у него остановилось сердце. Шатунову было 48 лет.

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