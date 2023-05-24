Известный актер назвал свое «место силы»

Свое «место силы» в беседе с «Мослентой» назвал звезда фильма «Балет», актер Игорь Гордин. По его словам, это его родной город — Санкт-Петербург.

Артист пояснил, что в этом городе может позволить себе расслабиться и зарядиться энергией. Он уточнил, что в Питер приезжает раз в несколько месяцев.

При этом в Москве актер сейчас работает и живет, но признается, что ему до сих пор непросто попасть в столичный ритм жизни. По его словам, во время учебы в театральном институте город воспринимался проще, так как времени на погружение в столичную жизнь просто не было, отметил Гордин.

Ранее актриса Дина Корзун оценила произошедшие с Москвой изменения.