Раскрыто место будущей службы столичных призывников

Место будущей службы столичных призывников раскрыл ТАСС военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев. По его словам, призванные на военную службу в этом году москвичи будут проходить ее на территории России.

Локтев рассказал, что около 88 процентов призванных молодых людей поедут служить в Западный военный округ, 11 процентов поедут в Южный военный округ, а менее одного процента срочников останутся в частях Центрального военного округа.

Полковник уточнил, что проходить службу недалеко от места проживания будут призывники, имеющие детей и пожилых родителей. Кроме того, будут учитываться пожелания рекрутов, освоивших военно-учетные специальности.

Для определения места постоянного проживания призывника будут использованы системы видеонаблюдения, заявил военком. Сведения о них должны будут предоставлять работодатели или учебные организации.

Весенняя призывная компания в этом году продлится до 15 июля. Призывной возраст срочников остается прежним — от 18 до 27 лет. Повестки в этом году будут приходить в том числе в электронном виде — в тестовом режиме.

Ранее стало известно, что электронную повестку призывнику в реестре запланировали считать врученной через семь дней.