Раскрыто местонахождение Ивана Урганта

Шоумен Иван Ургант вернулся в Москву и побывал на киностудии «Мосфильм». Фотографию оттуда он опубликовал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Телеведущий сфотографировался на фоне таблички с логотипом «Шоу Воли». «Нашел!» — подписал снимок Ургант.

«Шоу Воли» с ведущим Павлом Волей начало выходить в эфир в апреле 2023 года на телеканале ТНТ. По формату новая программа аналогична передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале, которая ушла из эфира в феврале 2022 года из-за изменения сетки вещания.

Ранее Ургант опубликовал видео с отдыха в Исландии. На кадрах он едет верхом на лошади, снимая себя на селфи-камеру.