Стало известно о местонахождении Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров накануне своего юбилея, который он будет отмечать через месяц, 30 апреля, заставил фанатов беспокоиться. «Пятый канал» сообщает, что на какое-то время артист пропал из соцсетей, в результате чего среди поклонников распространились слухи о его отъезде из России.

Журналистка Алена Жигалова, ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!», заявила, что ей известно о местонахождении звезды. По ее словам, Киркоров сейчас в Москве и готовится к концерту в Кремле по случаю своего 55-летия.

«Да никуда он не пропал, в Москве сидит. Готовится к своему юбилею. Будет Филиппу Киркорову в апреле 55 лет, и он должен выступать с концертами в Кремле. И вот там, в Кремле, на концерте, все вы его увидите», — заявила Жигалова. Она добавила, что не станет говорить от имени артиста, но предположила, что он очень переживает и поэтому не публикует посты в соцсетях.

Ранее стала известна приблизительная цена за выступление Киркорова на корпоративе.