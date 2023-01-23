10:46, 23 января 2023
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Стало известно местонахождение Лолиты
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
О местонахождении певицы Лолиты Милявской стало известно из публикации в ее личном Telegram-канале. Сейчас артистка отдыхает с семьей в Болгарии.
«Доехала к себе в дом. Швабра, пылесос, моющие средства, дрова и все, что надо для творческого отпуска без песен», — поделилась исполнительница своими планами с подписчиками.
Певица собирается отдохнуть от сценического образа и наслаждаться прогулками по городу со своей собакой.
Ранее сообщалось, что певица Наталья Подольская и ее муж, музыкант Владимир Пресняков, покинули Россию. Звездная чета отправилась на отдых на Мальдивы.