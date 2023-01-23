Стало известно местонахождение Лолиты

О местонахождении певицы Лолиты Милявской стало известно из публикации в ее личном Telegram-канале. Сейчас артистка отдыхает с семьей в Болгарии.

«Доехала к себе в дом. Швабра, пылесос, моющие средства, дрова и все, что надо для творческого отпуска без песен», — поделилась исполнительница своими планами с подписчиками.