Наталья Подольская и Владимир Пресняков покинули Россию

Певица Наталья Подольская и ее муж, музыкант Владимир Пресняков, покинули Россию. Звездная чета отправилась на отдых на Мальдивы, сообщила Подольская в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Супруги поехали в отпуск без детей. «Пока не разобрались, как нам это, но детство в наших попах заиграло», — поделилась впечатлениями певица. Артистка опубликовала несколько снимков с пляжа в разных нарядах.

Ранее стало известно об отдыхе на Мальдивах телеведущей и актрисы Насти Ивлеевой. Она рассказала, что отправилась на острова с любимым человеком.