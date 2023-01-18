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16:54, 18 января 2023
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков покинули Россию

Наталья Подольская и Владимир Пресняков покинули Россию
Фото: @nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская и ее муж, музыкант Владимир Пресняков, покинули Россию. Звездная чета отправилась на отдых на Мальдивы, сообщила Подольская в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Супруги поехали в отпуск без детей. «Пока не разобрались, как нам это, но детство в наших попах заиграло», — поделилась впечатлениями певица. Артистка опубликовала несколько снимков с пляжа в разных нарядах.

Ранее стало известно об отдыхе на Мальдивах телеведущей и актрисы Насти Ивлеевой. Она рассказала, что отправилась на острова с любимым человеком.

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