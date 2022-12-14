Стало известно местонахождение Гарика Мартиросяна

Свое местонахождение после ухода из шоу Comedy Club раскрыл в беседе с peopletalk.ru юморист Гарик Мартиросян. Стало известно, что сейчас он живет в Армении.

«Начиная с позапрошлого года я большую часть своего времени провожу в Ереване и занимаюсь здесь проектами, которые показывают в том числе и на местном телевидении», — рассказал он.

Мартиросян уточнил, что занимается детскими шоу в качестве продюсера. По его словам, ранее он никогда не работал в этом жанре, но сейчас «ушел в него с головой».

«Мне радостно видеть, как армянские дети, приходя на наши спектакли, радуются и восхищаются», — отметил комик.

Ранее стало известно местонахождение юмориста Евгения Петросяна и его супруги: 33-летняя жена комика Татьяна Брухунова сообщила об очередном отпуске. Пара уехала отдыхать на Мальдивы.