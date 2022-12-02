Стало известно местонахождение Петросяна и его супруги

Стало известно местонахождение юмориста Евгения Петросяна и его супруги: 33-летняя жена комика Татьяна Брухунова сообщила подписчикам в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) об очередном отпуске. Сообщается, что пара уехала отдыхать на Мальдивы.

«Только вырвавшись сюда, я почувствовала, как сильно устала. До самого донышка вычерпала свои энергетические запасы. Я не боюсь физической усталости, она проходит быстро. А вот моральная и эмоциональная со мной расставаться не любят», — написала Брухунова и призналась, что ноябрь для нее выдался трудным.

Она также поблагодарила своего звездного супруга за то, что тот сразу разглядел в ней признаки усталости и предложил отдохнуть. «Поняв, что возложила на себя слишком много "должна" и "надо", я рухнула. Посыпалось одно за другим. Но мироздание подарило мне чуткого мужа, который быстрей меня понял: Тане пора отдохнуть», — поделилась блогер.

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