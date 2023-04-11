Стало известно местонахождение телеведущей Ольги Шелест
KP.RU: телеведущая Шелест переехала с семьей в США.
Местонахождение телеведущей Ольги Шелест стало известно из материала KP.RU. Как рассказали ее коллеги в интервью изданию, телеведущая с семьей переехала жить в США.
«Шелест уехала за границу. Язык вся семья знает хорошо», — рассказали коллеги ведущей. По их словам, ее муж Алексей Тишкин выпускает там проекты в качестве продюсера и режиссера.
При этом сама Шелест никак не комментируют свой переезд за границу. Однако на ее личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) посты теперь выходят на английском языке без привязок к конкретным локациям.
Ранее балерина Анастасия Волочкова высказалась об уехавших из России звездах.