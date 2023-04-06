Анастасия Волочкова высказалась об уехавших из России звездах

Об уехавших в разное время из России звездах высказалась в беседе с «Мослентой» балерина Анастасия Волочкова. Она рассказала о своих эмигрировавших коллегах Анне Павловой, Наталье Макаровой, Михаиле Барышникове, Рудольфе Нуриеве и Майе Плисецкой.

«Поймите, у многих была обида на страну. На Родине их не признавали, поэтому им приходилось искать признания на Западе. Я тоже попала в эту обойму в свое время, и для меня это большая честь. Среди такой плеяды оказаться выброшенной за борт России — это честь», — сказала артистка.

Волочкова отметила, что многие знаменитости были вынуждены уезжать из страны во все времена из страны, как и ей приходилось сделать когда-то. При этом, по словам балерины, она никогда не собиралась покидать Россию.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась первым впечатлением о Москве.