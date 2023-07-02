Раскрыто местонахождение Владимира Познера

Местонахождение журналиста Владимира Познера раскрыла актриса Елизавета Арзамасова на своей странице в соцсетях. Кадрами из аккаунта артистки поделилось РИА Новости.

Известного шоумена заметили на встрече с архитектором Сергеем Кузнецовым в Москве. На кадрах Познер сидит в кресле перед экраном. Он сообщил, что будет модератором мероприятия.

Ранее стало известно, что Позер выступает за границей вместе со своим коллегой, шоуменом Иваном Ургантом. В феврале текущего года их совместное мероприятие анонсировали в Лимассоле (Кипр).