10:15, 19 января 2023
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Иван Ургант отправится на заработки за границу
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
На заработки за границу отправится известный российский телеведущий Иван Ургант. Как сообщает Cyprus Butterfly, 23 февраля артист выступит в Лимассоле (Кипр) в компании журналиста Владимира Познера, ранее покинувшего Россию.
«Встреча с Владимиром Познером и Иваном Ургантом — это уникальная возможность напрямую пообщаться с яркими интеллектуалами настоящего времени и услышать их размышления и откровения», — говорится в анонсе.
Цена билетов на мероприятие начинается от 3600 рублей (49 евро). Дресс-код — smart casual.
Ранее о карьере телеведущего Урганта высказался его отец, актер Андрей Ургант. Он сообщил, что после снятия шоу «Вечерний Ургант» с эфира Первого канала его сын оказался безработным.