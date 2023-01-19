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10:15, 19 января 2023
1 мин.

Иван Ургант отправится на заработки за границу

Иван Ургант отправится на заработки за границу
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На заработки за границу отправится известный российский телеведущий Иван Ургант. Как сообщает Cyprus Butterfly, 23 февраля артист выступит в Лимассоле (Кипр) в компании журналиста Владимира Познера, ранее покинувшего Россию.

«Встреча с Владимиром Познером и Иваном Ургантом — это уникальная возможность напрямую пообщаться с яркими интеллектуалами настоящего времени и услышать их размышления и откровения», — говорится в анонсе.

Цена билетов на мероприятие начинается от 3600 рублей (49 евро). Дресс-код — smart casual.

Ранее о карьере телеведущего Урганта высказался его отец, актер Андрей Ургант. Он сообщил, что после снятия шоу «Вечерний Ургант» с эфира Первого канала его сын оказался безработным.

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