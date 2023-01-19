Иван Ургант отправится на заработки за границу

На заработки за границу отправится известный российский телеведущий Иван Ургант. Как сообщает Cyprus Butterfly, 23 февраля артист выступит в Лимассоле (Кипр) в компании журналиста Владимира Познера, ранее покинувшего Россию.

«Встреча с Владимиром Познером и Иваном Ургантом — это уникальная возможность напрямую пообщаться с яркими интеллектуалами настоящего времени и услышать их размышления и откровения», — говорится в анонсе.

Цена билетов на мероприятие начинается от 3600 рублей (49 евро). Дресс-код — smart casual.

Ранее о карьере телеведущего Урганта высказался его отец, актер Андрей Ургант. Он сообщил, что после снятия шоу «Вечерний Ургант» с эфира Первого канала его сын оказался безработным.