Раскрыто местонахождение Ивана Урганта

Выступление Урганта на корпоративе попало на видео. На кадрах видно, что его гостем и собеседником стал футболист Александр Кокорин.

Ранее Ургант посетил премьерный показ фильма «Вызов» в Москве. На мероприятии в беседе с журналистами он заявил, что вернется в эфир Первого канала.