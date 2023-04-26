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11:26, 26 апреля 2023
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Раскрыто местонахождение Ивана Урганта

Шоумена Ивана Урганта заметили на корпоративе на Кипре.

Раскрыто местонахождение Ивана Урганта
Кадр: Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!»

Местонахождение телеведущего Ивана Урганта раскрыла в своем Telegram-канале журналистка Алена Жигалова. Популярного шоумена заметили на частном мероприятии на Кипре.

Выступление Урганта на корпоративе попало на видео. На кадрах видно, что его гостем и собеседником стал футболист Александр Кокорин.

Ранее Ургант посетил премьерный показ фильма «Вызов» в Москве. На мероприятии в беседе с журналистами он заявил, что вернется в эфир Первого канала.

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