Москвичка рассказала о решении переключиться с детей на собак

Кинолог Анна Климова рассказала «Мосленте» о своем решении переключиться с детей на собак: женщина решилась уйти из медицины, стать зоопсихологом и посвятить себя работе с животными.

По словам москвички, она никогда не думала, что будет заниматься зоопсихологией. Девушка получила медицинское образование и хотела быть детским хирургом, однако после службы в детской поликлинике поняла, что не может работать с людьми.

«Я ушла в кинологию, где мои медицинские знания тоже могли пригодиться, а я сама имела возможность дальше развиваться. У меня была надежда, что так я буду меньше времени проводить с людьми. Но в итоге все вышло совсем наоборот, ведь у каждого животного есть хозяин», — рассказала она, отметив, что ее ожидания от профессии и реальность не совпали, но она ни о чем не жалеет.

Климова признается, что общение с людьми компенсирует радость, которую собаки дарят ей на занятии, и по-настоящему заинтересованные в процессе взаимодействия с питомцами люди.

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