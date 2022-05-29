Родион Газманов рассказал о методах воспитания знаменитых родителей

Музыкант, поэт, актер и телеведущий Родион Газманов в беседе с «Мослентой» рассказал о методах воспитания его знаменитых родителей и том, как он стал самостоятельным.

Он объяснил, что отец с матерью перестали оказывать ему финансовую поддержку, когда Родиону исполнилось 18 лет. «Птенцов нужно пинками гнать из гнезда, когда они уже научились летать. А если этого не сделать, то дети так и не смогут найти свой путь», — отметил он, добавив, что считает действия родителей правильными.

Газманов-младший считает, что с ранних лет ребенку необходимо учиться ставить перед собой цели и добиваться их. В этот момент, если ребенок не получает финансовой помощи от взрослых, у него создается дополнительный стимул для самостоятельного заработка.

Ранее певец и композитор Олег Газманов развеял слухи о своем переезде в Израиль.

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