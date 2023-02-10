В программе Мясникова раскрыли эффективный метод борьбы с бессонницей

Эффективный метод борьбы с бессонницей раскрыли в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с ведущим Александром Мясниковым. Врач-реабилитолог Сергей Агапкин рекомендовал перед сном носить очки с желтыми линзами.

«Ученые установили, что очки с желтыми стеклами существенно увеличивают концентрацию гормона ночного сна — мелатонина. Они отсекают синюю составляющую светового спектра, которая, собственно, блокирует выделение мелатонина», — объяснил специалист.

По словам Агапкина, стоит надевать такие очки примерно за два часа до отхода ко сну. В таком случае человек сможет быстрее заснуть, а качество сна улучшится, отметил он.

Ранее в программе Мясникова описали лучшую позу для сна. Врач Сергей Агапкин сообщил, что оптимальный вариант — спать на боку.