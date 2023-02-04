В программе Мясникова описали лучшую позу для сна

Лучшую позу для сна описали в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с ведущим Александром Мясниковым. Врач Сергей Агапкин сообщил, что оптимальный вариант — спать на боку.

«Так называемая поза эмбриона — когда колени согнуты, руки под головой. Эта позиция, с одной стороны, обеспечит нормальную экскурсию брюшной стенки, и, соответственно, нормальное полноценное дыхание. С другой стороны, в этой позиции человек не храпит практически, потому что у него не западает верхнее небо», — объяснил эксперт.

По словам врача, в позе эмбриона у спящего также не увеличивается внутриглазное давление. Кроме того, на боку человек засыпает быстрее, заявил Агапкин.

Ранее самую опасную позу для сна назвал врач-остеопат Алесь Улищенко. По его мнению, стоит избегать сна на животе.