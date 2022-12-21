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14:57, 21 декабря 2022
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Регина Тодоренко поделилась личным методом сохранения красоты

Регина Тодоренко поделилась личным методом сохранения красоты
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Личным методом сохранения красоты, молодости и хорошей фигуры поделилась в интервью на Ru TV телеведущая и блогерша Ригина Тодоренко, сообщает Starhit. Звезда, не так давно ставшая матерью во второй раз, похвасталась быстрым приходом в хорошую физическую форму.

«Больше всего мне помогает любовь мужа и… сексотерапия. Это тоже бьюти-лайфхак. После любви мы всегда очень красивые, правда?! Это делает твою кожу лучше!» — заявила 32-летняя Тодоренко, более четырех лет состоящая в браке с певцом Владом Топаловым.

Ранее Тодоренко раскрыла секреты счастливого брака. Знаменитость рассказала, что недавно супруг заступился за нее перед хейтерами, упрекавшими ее в беспечности после рождения ребенка.

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