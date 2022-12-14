Регина Тодоренко раскрыла секреты счастливого брака

Секретами счастливого брака с певцом Владом Топаловым поделилась телеведущая Регина Тодоренко в интервью Teleprogramma.pro. Знаменитость рассказала, что недавно супруг заступился за нее перед хейтерами, упрекавшими ее в беспечности после рождения ребенка.

«Я очень люблю своего мужа, вот что я могу сказать. Знаю, что с ним нахожусь под защитой. Как за каменной стеной. Он умеет рассудить справедливо, правильно. Четко и тактично высказаться, никого не обидев, но вынудив человека задуматься», — поделилась телеведущая.

Тодоренко добавила, что их с Топаловым сплотило воспитание детей. «Это два маленьких человека, сделавших нас с мужем абсолютно счастливыми людьми. Они поменяли нашу жизнь кардинально», — призналась она.

Ранее секрет счастливого брака раскрыла певица Юлия Савичева. «Парам надо поверить в настоящую любовь, уважать и беречь друг друга. И тогда все обязательно будет хорошо!» — заявила она.