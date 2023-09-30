Метод «уборки» дворника в Подмосковье разозлил пользователей сети

«А теперь это видео отправьте тому, для кого он эту постановку снимал и отправлял», «Как надоели эти фотоотчеты!», «И им еще платят. По полдня мусор то выкинут, то закинут обратно», «Да все нормально, человек просто имитирует работу, ничего нового», — прокомментировали юзеры.

Ранее «уборка» ради фотоотчета в московской многоэтажке возмутила пользователей сети.