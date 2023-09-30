18:09, 30 сентября 2023
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Метод «уборки» дворника в Подмосковье разозлил пользователей сети
В Подмосковье дворник разбросал и собрал мусор ради фото.
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»
Дворник разбросал мусор по дороге, сделал фото, после чего собрал все обратно в тележку и сделал повторное фото. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»
Такой метод «уборки» дворника в подмосковной Лобне разозлил пользователей сети.
«А теперь это видео отправьте тому, для кого он эту постановку снимал и отправлял», «Как надоели эти фотоотчеты!», «И им еще платят. По полдня мусор то выкинут, то закинут обратно», «Да все нормально, человек просто имитирует работу, ничего нового», — прокомментировали юзеры.
Ранее «уборка» ради фотоотчета в московской многоэтажке возмутила пользователей сети.