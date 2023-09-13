Москвичей возмутила «уборка» в подъезде многоэтажки

Пользователей сети возмутила работа уборщиц в подъезде одного из многоэтажных домов на северо-востоке города ради фотоотчета. Ситуация попала на видео, опубликованное в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».

«На Сельскохозяйственной улице также мыли. Поймал на видео и теперь моют весь подъезд», «Даже не помню, когда последний раз в подъезде видел уборщика», «Моют только первый этаж регулярно, выше никто не поднимается, ну если только пожаловаться», «Специалисты… Как же мы без них?» — прокомментировали юзеры.

На кадры попал момент «уборки», когда одна из женщин показательно встала со шваброй на лестничной площадке для фото, которое сделала другая уборщица. После фотосессии обе женщины сразу вышли их подъезда.

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