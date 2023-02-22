В программе Мясникова назвали эффективные методы борьбы с целлюлитом

Эффективные методы борьбы с целлюлитом назвала в программе известного доктора Александра Мясникова «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач-косметолог высшей категории Наталья Николаева. По ее словам, помочь в данном случае могут улучшающие кровообращение, лимфоотток и венозное кровообращение средства, но никак не операции.

«Липосакция не подействует на целлюлит. Она даже ухудшит ситуацию, потому что будет фиброз», — заявила Николаева.

Для профилактики появления «апельсиновой корки» врач посоветовала использовать специальные кремы, делать массажи сухой щеткой, обратить внимание на ультразвуковой массаж и RF-лифтинг. Последний, по ее словам, улучшает микроциркуляцию и дает постепенное сокращение септ, в которых находится жир.

Ведущий программы Александр Мясников добавил, что появление «апельсиновой корки» во многом зависит от генетики.

Ранее в программе Мясникова предупредили об опасном для курильщика сигнале тела. Врач-реабилитолог Сергей Агапкин отметил, что потеря веса у людей с этой вредной привычкой может свидетельствовать о страшной болезни.