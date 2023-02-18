В программе Мясникова предупредили об опасном для курильщика сигнале тела

Об опасном для курильщика сигнале тела предупредили в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с ведущим Александром Мясниковым. Врач-реабилитолог Сергей Агапкин отметил, что потеря веса у людей с этой вредной привычкой может свидетельствовать в том числе и о раке легких.

«Если мы видим человека в возрасте старше 60 лет, который курит, у которого есть потеря массы тела, первое, о чем стоит задуматься, — об онкологических заболеваниях, например, о раке легких», — сказал врач.

Кроме того, снижение массы тела у курящих людей в некоторых случаях сигнализирует о другой проблеме с легкими — хронической обструктивной болезни. А набор веса в сочетании с отечностью иногда указывает на проблемы с сердцем.

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