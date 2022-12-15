Названы методы борьбы с хроническими денежными долгами

Методы борьбы с хроническими денежными долгами назвала «Мосленте» трансформационный коуч Наталья Козловская. По ее словам, часто люди берут кредиты и залезают в долги, пытаясь закрыть дорогими эмоциональными покупками внутренние «дыры», однако в этом случае лучше обратиться к психологу.

«Есть еще несколько причин, почему люди не могут вылезти из долгов. Например, когда вы берете в долг, чтобы закрыть предыдущие займы. Это приводит к тому, что долги только растут. Другой вариант — вы тратите финансы на все и вся, кроме покрытия задолженностей. А ведь, чтобы вылезти из долгового болота, нужно постепенно избавляться от займов», — сказала она.

По ее словам, в таком случае очень важно уделить внимание новым источникам дохода и сократить расходы, сделав четкий план. Для этого необходимо составить систему выплат, но ни в коем случае не тратить все деньги на возврат займов, а делать это размеренно, чтобы зарплаты хватало и на жизнь.

«Ну и самая частая причина растущих долговых обязательств — это привычка пользоваться кредитными картами. Тратить с них средства психологически легче, чем реальные деньги. Можно в один момент и вовсе потерять контроль над тратами. Деньги буквально будут утекать сквозь пальцы. Так что постарайтесь избавиться от этого коварного "пластика"», — объяснила Козловская.

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