Гастроэнтеролог назвала лучшие методы диагностики заболеваний печени

Лучшие методы диагностики заболеваний печени назвала «Мосленте» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова. Она рассказала, как часто, кому и при каких условиях необходимо обследоваться.

«"Золотым методом" диагностики заболеваний органа до сих пор является биопсия — взятие фрагмента ткани пункционной иглой для дальнейшего гистологического исследования», — сказала она.

При этом, современные врачи постепенно отходят от этого метода из-за высоких рисков осложнений. По ее словам, альтернативой стала фиброэластометрия печени на аппарате Fibroscan. Этот метод обследования, добавила эксперт, абсолютно безопасный, безболезненный и занимает мало времени.

Кроме того, для выявления патологии необходимо сдавать клинический анализ крови, биохимический анализ крови, анализ крови на маркеры вирусных гепатитов А, В и С, УЗИ органов брюшной полости, а также маркер первичного рака печени. В целях профилактики делать это необходимо раз в год, уточнила Ломова.

«При появлении симптомов, указывающих на заболевание печени, посещение врача гастроэнтеролога-гепатолога является обязательным. Причиной проведения обследования гепатобилиарной системы является наличие заболеваний печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей у ближайших родственников», — сказала специалист.

К наследственным патологиям, при которых человеку необходимо своевременно посещать врача, относятся желчнокаменная болезнь, болезнь Вильсона-Коновалова, гемохроматоз, аутоиммунный гепатит, первичный билиарный цирроз и другие. Скрининг печени обязателен и при выявленном вирусном гепатите В и С у ближайших родственников, объяснила гастроэнтеролог.

Ранее Ломова назвала симптомы, указывающие на вероятное заболевания печени. По ее словам, зная эти признаки, можно вовремя обратиться к гастроэнтерологу-гепатологу для обследования и предотвратить развитие болезней.