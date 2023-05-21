Названы эффективные методы профилактики целлюлита

Эффективные методы профилактики целлюлита назвала в беседе с «Мослентой» эксперт в сфере биохакинга Юлия Энхель.

«Жизнь в напряжении повышает уровень гормона стресса — кортизола. Он вызывает распад мышечной массы, приводит к дефициту коллагена. Происходит активизация инсулина, избыток которого влияет на процессы разрастания жировых клеток. Потому забота о своем эмоциональном состоянии, работа с балансом вегетативной нервной системы — хорошая профилактика целлюлита», — сказала специалист и отметила, что можно использовать грамотно составленные биологически активные добавки.

По словам Энхель, полезна и водородная вода, которая считается одним из мощнейших природных антиоксидантов. Она замедляет старение, оптимизирует обменные процессы в организме, улучшает состояние кожи и снижает уровень сахара в крови, уточнила специалист по ЗОЖ.

Чтобы предотвратить появление неровностей на коже, важно также два-три раза в неделю заниматься спортом в комфортном темпе, а также правильно питаться. При склонности к целлюлиту придется отложить белый хлеб и сладости, жареные блюда и консервы.

Ранее специалист развеяла популярные мифы о целлюлите.