Специалист развеяла популярные мифы о целлюлите
Биохакер Энхель заявила о появлении целлюлита независимо от возраста и веса.
Популярные мифы о целлюлите развеяла в беседе с «Мослентой» эксперт в сфере биохакинга Юлия Энхель. Она заявила, что неровности на коже могут появиться независимо от возраста и веса, национальности и пола. С такими проблемами сталкиваются и молодые, и худые.
Специалист отметила, что избавиться от так называемой апельсиновой корки только при помощи спорта невозможно. По ее словам, помимо внедрения в режим дня физической активности, направленной на укрепление мышц, важно изменить рацион питания, компенсировать дефицит витаминов и минералов, запустить процессы детоксикации в организме, наладить качественный сон и привести в равновесие психику.
Ранее были перечислены основные способы борьбы с целлюлитом.