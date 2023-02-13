Психолог Долгов перечислил методы самопомощи при остром стрессе

Гневу, злости и агрессии психолог рекомендует дать экологический выход. Для начала признать это состояние и дать выход этой энергии, но без вреда окружающим (топнуть ногой, стукнуть кулаком до тех пор, пока не наступит облегчение). После этого дать себе физическую нагрузку.

Нервную дрожь Долгов ни в коем случае не рекомендует подавлять. Он объяснил, что это мышечное напряжение, и ему надо дать выход. Можно намеренно усилить дрожь, начав трястись всем телом или попробовать не обращать на нее внимание. Потом отдохнуть.

«Слезы, плач и рыдания также следует прожить. Через слезы переполняющие эмоции находят выход, и наступает облегчение. Если чувствуете, что плач затянулся, попробуйте выпить стакан воды и сделать несколько глубоких вдохов и еще более глубоких выдохов», — добавил специалист.

Если последствия острого стресса не проходят, Долгов рекомендует обратится к специалисту, чтобы избежать развития различного рода осложнений и хронизации процесса.

Ранее о влиянии стресса на здоровье человека рассказал известный иммунолог, педиатр и соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!» Андрей Продеус.