Известный иммунолог рассказал о влиянии стресса на здоровье человека

О влиянии стресса на здоровье человека рассказал в своем Telegram-канале известный иммунолог, педиатр и соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!» Андрей Продеус.

«Система стресса была придумана природой для того, чтобы человек смог выжить в критических ситуациях. Под стрессом возникают определенные физиологические процессы в организме, когда кровоснабжение головного мозга и сердца улучшается, тонус мышц увеличивается, возможность делать какие-то физические и умственные действия возрастает», — заявил врач.

По словам Продеуса, во время стресса высвобождается основной стрессовый гормон кортизол, происходит выброс стрессовых белков, и человек входит в состояние повышенной работоспособности на некоторое время. «Хорошо ли это для иммунитета? В принципе, короткий стресс, если он дозирован, ничего плохого под собой не несет», — отметил иммунолог.

Если же стрессовые факторы случаются достаточно часто, кортизол снижает активность работы иммунных клеток, человек становится более уязвимым для вирусных или бактериальных патогенов, предупредил специалист.

«Если стресс приобретает хронический характер, у человека происходит нарушение сна и нарушение пищевого поведения. Нарушенный из-за стресса сон становится прерывистым и ведет к нарушению функционирования иммунных клеток человека», — объяснил Продуес.

Есть люди, которые привыкли заедать стресс, продолжил эксперт. У них происходит увеличение веса или ожирение, что, безусловно, оказывает негативное влияние на здоровье. «Другие люди, наоборот, не едят под стрессом. Максимум пьют чай или кофе. Недоедание, недополучение белковых продуктов, витаминов и минералов, конечно, тоже плохо сказывается на иммунитете», — заметил иммунолог.

Ранее соведущий Малышевой назвал основные симптомы аллергии на холод. В первую очередь заболевание проявляется в виде зуда на коже, трещинок, шершавости и сухости кожи, отека слизистой носа, сильно затрудняющего дыхание.