Врач перечислил методы сохранения красоты и молодости лица

Методы сохранения красоты и молодости лица перечислил в своем Telegram-канале врач-терапевт, пульмонолог и блогер Олег Абакумов.

«Нарушил главную заповедь здоровой кожи — выдавил прыщ. Решил внимательно пронаблюдать, не делаю ли я чего-то, что вызывает сыпь или преждевременное старение кожи. Предлагаю сделать это вместе», — обратился медик к подписчикам и перечислил десять «прыщеносных» грехов.

Первый — «приклеенные к лицу руки». «Любителям тереть глаза, трогать что-то на лице, облокачиваться на руки — прямая дорога к высыпаниям и морщинам. Еще и отеки в придачу можете получить», — предупредил Абакумов.

Терапевт также посоветовал не спать лицом в подушку. «Представьте, как скукоживается ваше лицо при таком сне? А сколько бактерий туда попадает?» — отметил он.

Третий «грех» — по два часа держать на лице косметическую маску. Многие думают, что это поспособствует лучшему эффекту, однако это быстрее приведет к морщинам, подчеркнул Абакумов.

Не стоит перебарщивать со сладким и фастфудом, продолжил блогер. Он уточнил, что есть и то и другое можно, но важно не делать это основой своего рациона.

Слишком длительные разговоры по телефону также могут привести к печальным последствиям. Из-за неестественного положения тела, особенно в шейно-воротниковой зоне, затрудняется кровоснабжение. Кожа не получает достаточного количества кислорода и питательных веществ, поэтому человек зарабатывает себе второй подбородок и морщины, объяснил терапевт.

Следующий пункт в его списке — «тонна макияжа». «Тут и без лишних слов понятно, почему не стоит так делать каждый день», — заявил врач.

Отрицательное влияние на кожу лица оказывает и стремление получить максимально яркий загар. «Хорошо, что погода солнцем нас особо не радует, а то состарились бы все без SPF от ультрафиолета», — иронично отметил Абакумов.

Специалист также посоветовал внимательнее относиться к уходу за лицом, учитывать тип кожи и ее особенности, а также не злоупотреблять использованием скрабов.

«И последнее — полотенце. А точнее, полотенце, которое застала еще ваша бабушка. Для лица в идеале использовать бумажные салфетки. Или менять обычные полотенца раз в два-три дня», — порекомендовал медик.

Ранее Абакумов перечислил способы защиты от гриппа. По его словам, в начале зимы подхватить это заболевание становится в разы легче.