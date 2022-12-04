Пульмонолог перечислил способы защиты от гриппа

Способы защиты от гриппа перечислил в своем Telegram-канале врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. По его словам, в начале зимы подхватить это заболевание становится в разы легче.

«Первое, что точно помогает защититься от гриппа или перенести его легко и быстро — это вакцинация. Вакцина каждый год обновляется», — отметил специалист. Прививку особенно важно сделать людям из групп риска: детям, пенсионерам и беременным, добавил он.

Второй способ — социальная дистанция. «Чем меньше вы контактируете с потенциальными больными, тем меньше риск заразиться. А если заболели вы, то не надо подвергать опасности других. Оставайтесь дома и берите больничный», — порекомендовал Абакумов.

В качестве третьего важного защитного метода он привел гигиену. «Элементарно моем руки, не трогаем лицо грязными пальцами, не грызем ногти, чихаем в локоть, следим за гигиеной полости рта», — призвал пульмонолог.

Четвертый пункт в списке эксперта — витамины и питание. «Для иммунитета это самая главная поддержка», — подчеркнул врач. Он посоветовал пить витамин D и Омега-3 (последнюю можно получать с жирной рыбой). «Обязателен белок (находим в куриной грудке, индейке, говядине), сложные углеводы (рис, овсянка, гречка), минеральная вода (инфекции не любят щелочную среду); овощи (но если высокая температура, лучше есть термически обработанные, чтобы снизить нагрузку на ЖКТ)», — посоветовал Абакумов.

Ранее пульмонолог перечислил причины частых головных болей по утрам. Это могут быть перепады артериального давления, проблемы с гормонами и обезвоживание.