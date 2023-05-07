Россиянкам перечислили методы успешного совмещения карьеры и личной жизни

Методы успешного совмещения карьеры и личной жизни перечислила «Мосленте» эксперт по продажам и личному бренду, маркетолог Полина Мустафина. Она привела топ-5 правил, которые помогут россиянкам быть успешными предпринимательницами, женами и мамами одновременно.

В первую очередь женщинам важно научиться грамотно планировать. «Когда планируете новый месяц, сначала выпишите дела для себя: маникюр, массаж, встреча с подругой. Затем дела для семьи: поход в кафе или игровую комнату с ребенком, свидание в ресторане с мужем. Да, даже такие, казалось бы, очевидные вещи нужно поставить в график, иначе это время "съест" работа. После личных и семейных дел запланируйте рабочие», — заявила Мустафина.

Второе правило — делегирование. «Нужно научиться делегировать тот быт, который не приносит удовольствия. Приготовление еды, уборка или глажка белья — у каждой женщины есть своя нелюбимая рутина. Эти дела занимают много времени. Мы исполняем роль домработницы, и уже не получается качественно быть женой, мамой и предпринимателем. Просто не остается времени!» — отметила собеседница «Мосленты».

Большое значение имеет умение переключаться с работы на семью, с роли бизнес-леди на роль жены и мамы. Закрывая ноутбук, нужно в этот же момент «закрывать» работу, перевоплощаться в заботливую маму и пойти играть с ребенком. Или стать любящей женой и крепко обнять мужа.